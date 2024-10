Dia das Eleições: COMANDANTE-GERAL PARTICIPA DE REUNIÃO NO TSE PARA ALINHAR SEGURANÇA PÚBLICA

A reunião contou com a presença da ministra Carmem Lúcia, que destacou sua confiança nas instituições policiais militares no processo eleitoral, previsto para ocorrer no domingo, 06 de outubro.

Durante o encontro, foi ressaltada a importância do alinhamento entre o TSE e as polícias militares, com o objetivo de garantir um pleito tranquilo, que elegerá prefeitos e vereadores em todo o país. A expectativa das autoridades é de que o trabalho conjunto assegure a ordem e a segurança no dia da votação.

O coronel Jefferson Silva ressaltou a importância da atuação da PMPR na garantia da ordem pública durante as eleições e destacou a preparação da corporação para o próximo domingo. “Estamos prontos para atuar de forma preventiva e garantir que o eleitor paranaense possa exercer seu direito ao voto com total segurança”, afirmou o Comandante-Geral.

(Da Redação com Notícia Sustentável)