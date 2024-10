Educação: PROJETO PORTO ESCOLA REALIZA PRIMEIRA VISITA INCLUSIVA NO PORTO DE PARANAGUÁ

Alunos da Escola Bilingue para Surdos Nydia Moreira Garcez e da Escola Municipal Edite Lobo dos Santos (EJA) visitaram o Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná, nesta quarta-feira (02). Integrando o projeto Porto Escola, 17 crianças surdas e 21 pessoas com deficiência cognitiva conheceram a história portuária da região, ações sustentáveis para o meio ambiente local e medidas de segurança de trabalho. Ao todo, 11 professores acompanharam os grupos.

“Esta é a primeira vez que visitantes surdos ou com deficiência cognitiva vieram ao Porto Escola e para nós foi um aprendizado, adaptamos a linguagem, falamos mais devagar para o intérprete ter tempo de traduzir para a língua de sinais. Foi uma experiência bem bacana”, explicou a analista portuária da Portos do Paraná, Jaqueline Dittrich.

“Muitas vezes a gente trabalha esse tema lá na escola e eles não têm noção de como é. Por eles serem surdos, tudo se torna visual e vendo o porto com a nossa explicação sobre o tema é outra experiência. Eles não só imaginam, eles estão vendo, vivenciando”, explicou a professora Maurikeli dos Santos Gonçalves.

Ela traduziu a experiência do João Guilherme Pavanelli, de 10 anos. “O que eu mais gostei foi dos golfinhos, tinha bastante golfinho diferente”, enfatizou João.

A professora da Escola Edite Lobo Marcia Almindo comentou sobre a animação dos alunos. “Eles são sempre participativos. O atrativo é conhecerem a fauna, a flora, os mangues, a reciclagem e como ajudar o meio ambiente”, enfatizou.

Para o aluno Olliver Cordeiro, de 17 anos, esta não foi a primeira visita ao porto, local em que o pai dele trabalha. “É muito legal ver o porto de volta, né? Lembrar como a operação aqui exporta para o mundo inteiro. Eu gostei bastante da visita”, destacou Olliver.

SOBRE O PORTO ESCOLA – Mais de mil alunos de 38 escolas municipais já visitaram o Porto de Paranaguá este ano. A novidade deste ciclo são os vídeos educativos, que abordam temas como meio ambiente, portos e segurança portuária. O projeto é desenvolvido em parceria com as prefeituras de Paranaguá e Antonina.

Todas as quartas-feiras a Portos do Paraná recebe os estudantes do 5º ano das escolas municipais para assistirem a uma palestra, conversar sobre o meio ambiente e a história do Porto. Depois o grupo conhece a faixa portuária.

O projeto é realizado desde 2015 e já atendeu mais de 10 mil alunos. De janeiro a outubro de 2024 já foram mais de mil participantes e até o final do ano serão atendidas todas as escolas do município.

CONCURSO – No final de 2024, todos os participantes poderão participar do concurso de desenhos e frases sobre a importância da atividade portuária para a economia e a valorização do meio ambiente. Os melhores trabalhos ganharão um passeio de barco pela Baía de Paranaguá, onde os alunos poderão ver o porto novamente, desta vez pelo lado do mar. Ao todo, 25 alunos serão selecionados para realizar o passeio.