Eleições: TUDO INDICA QUE FOZ DO IGUAÇU TERÁ 2º TURNO

Pesquisa do Instituto IRG divulgada nesta quarta-feira (2) indica que Foz do Iguaçu deve fazer jus ao fato de ter sido incluída na lista de 7 cidades do Paraná e 103 do Brasil inteiro com mais de 200 mil eleitores e escolher seu novo prefeito apenas no segundo turno, marcado para o próximo dia 27.

E os adversários desse tira-teima já estão praticamente definidos conforme os números dessa pesquisa, que entrevistou 600 eleitores entre 26 e 29 de setembro, tem grau de confiança de 95% e margem de erro de 4% para mais ou para menos e está registrada no TSE sob o nº PR-09375/2024. Veja a seguir os índices apurados pelo IRG, que foi contratado pela RIC TV:

Estimulada

General Silva e Luna (PL): 42,5%

Paulo Mac Donald (PP): 36%

Samis da Silva (PSDB): 6,7%

Airton José (PSB): 5%

Zé Elias (União): 0,8%

Jurandir de Moura (Rede): 0,8%

Sergio Caimi (PMB): 0,8%

Branco/nulo/nenhum: 3,7%

Não souberam/não responderam: 3,7%

Espontânea

General Silva e Luna (PL): 35,8%

Paulo Mac Donald (PP): 30,2%

Samis da Silva (PSDB): 4,5%

Airton José (PSB): 3%

Jurandir de Moura (Rede): 0,5%

Zé Elias (União): 0,2%

Branco/nulo/nenhum: 3%

Não souberam/não responderam: 22,8%

(Da Redação com Alerta Paraná)