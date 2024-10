Energia renovável: INICIATIVAS E PESQUISAS EM FOZ DO IGUAÇU IMPRESSIONAM O MUNDO

Dentro da agenda dos eventos globais que reúnem líderes para discutir o futuro da transição energética, nesta semana, em Foz do Iguaçu, a própria cidade sede ganhou destaque. Afinal, é no município paranaense que está o Itaipu Parquetec, que organizou o painel “Foz do Iguaçu: Como o ecossistema tem desenvolvido ações que estimulam e aceleram a transição energética no Brasil”.

O painel aconteceu durante a Clean Energy Ministerial (CEM) e a Mission Innovation (MI), encontros que acontecem ao mesmo tempo em que são realizadas as reuniões do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20. O painel abordou as contribuições locais e regionais para a promoção de energias limpas e sustentáveis.

Ganharam destaque as ações conjuntas entre o setor público, a academia e instituições de pesquisa. O painel explorou como as iniciativas voltadas para a inovação de Foz do Iguaçu, impulsionadas pelo Itaipu Parquetec, CIBiogás e Unila, estão criando soluções práticas para o desafio da transição energética.

O diretor de Tecnologias do Itaipu Parquetec, Alexandre Leite, enfatizou que as inovações tecnológicas desenvolvidas na região oeste paranense estão impressionando o mundo.

Foz do Iguaçu e toda a região oeste têm se consolidado como um polo de referência para empresas que buscam investir em energias renováveis, demonstrando a cooperação entre empresas, academia e sociedade para impulsionar a transição energética e atrair investimentos internacionais.

