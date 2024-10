Futebol: FIFA E UEFA AMEAÇAM COPA DO MUNDO DE 2030 NA ESPANHA

A Fifa e a Uefa, por meio dos diretores Emilio García Silvero e Angelo Rigopoulos, ameaçaram retirar a realização da Copa do Mundo de 2030 da Espanha caso os processos democráticos para definir o próximo presidente da Federação Espanhola de Futebol não ocorram logo.

“A reunião foi positiva e estamos convencidos de que o CSD (Conselho Superior do Esporte) quer ajudar a ter um processo eleitoral e a resolver um problema claro que existe há mais de um ano. A Federação Espanhola é uma das mais importantes do mundo, sem falar que o mais importante é que deve ter um presidente. No dia 11 de dezembro, o congresso da FIFA que escolherá a sede da Copa do Mundo de 2030 serão as mais de 200 federações, que deverão dar confiança a um projeto de longo prazo. Por isso, a Federação deve ter um presidente”, declarou Silvero ao programa “El Chiringuito”, da Espanha.

Em tom de ameaça, Angelo Rigopoulos, da UEFA, não hesitou em mostrar o perigo em que a Federação se encontra.

“A situação tem que ser normalizada. Caso contrário, como aconteceu em outras federações, a FIFA e a UEFA terão de intervir”, disse o representante de forma incisiva.

Entretanto, García Silvero reforçou que possui confiança na entidade espanhola, espera uma “resposta positiva” e disse que acredita que medidas devem ser tomadas para não serem realizadas medidas mais drásticas.

Copa do Mundo de 2030

O centenário da Copa do Mundo passará por três continentes e seis países. As partidas inaugurais ocorrerão na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, enquanto o restante da competição acontecerá na Espanha, em Portugal e em Marrocos.

(Da Redação com CNN Brasil)