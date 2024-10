Saúde: QUAL O RISCO REAL DE BEBER ÁLCOOL?

Agora, a OMS considera que não há nível seguro para a saúde no consumo de álcool.

O programa de rádio The Food Chain , do serviço mundial da BBC, analisou os riscos e benefícios de beber.

Câncer e mortes

O consumo de álcool contribuiu em 2019 para 2,6 milhões de mortes em todo o mundo, de acordo com um relatório da OMS divulgado em junho.

Outros 284.000 óbitos foram relacionados a doenças transmissíveis — por exemplo, já foi provado que o consumo de álcool aumenta o risco de transmissão do HIV através de sexo desprotegido e também o risco de infecção por tuberculose, ao suprimir algumas reações do sistema imunológico.

As novas diretrizes da OMS afirmam que não há uma quantidade segura e que o “risco para a saúde de quem bebe começa na primeira gota de qualquer bebida alcoólica”.

Mundialmente, homens consomem quase quatro vezes mais álcool do que as mulheres

Tim Stockwell, cientista do Instituto Canadense de Pesquisa sobre Uso de Substâncias, está convencido sobre a importância do alerta da OMS.

Ele fez uma análise de 107 artigos científicos e concluiu que não se pode afirmar que o consumo leve do álcool é seguro. No estudo, o consumo leve foi definido como de uma bebida por semana (> 1,30 g de etanol/dia) a duas bebidas por dia (< 25 g de etanol/dia).

Stockwell argumenta que pesquisas com metodologia ruim vinham sustentando a ideia de que o consumo moderado de álcool é saudável.

Mas nem todo mundo acha que os riscos do álcool devem ser motivo de tanta preocupação.

Ele é professor emérito de estatística na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e explica como podemos dar sentido ao risco.

Spiegelhalte é cético quanto à nossa capacidade de estimar os riscos com precisão.

“Acho que deveríamos aceitar que as pessoas bebem por um motivo, que é gostar.”

Garantindo que não faz parte do lobby pró ou contra o álcool, Spiegelhalter conta por que gosta de beber moderadamente.

Spiegelhalte defende que até mesmo assistir TV uma hora por dia ou comer sanduíche com bacon duas vezes por semana também trazem riscos à saúde.

“Se você acha que o álcool é uma coisa maravilhosa e prazerosa, precisa considerar o equilíbrio disso com os pequenos riscos à sua saúde”, diz o cientistas.

Queda no consumo

Consumo anual de álcool per capita diminuiu ligeiramente no mundo — de 5,7 litros em 2010 para 5,5 litros em 2019

Dados da OMS também revelam que o consumo anual de álcool per capita diminuiu ligeiramente no mundo — de 5,7 litros em 2010 para 5,5 litros em 2019.

Os homens consomem em média 8,2 litros em comparação com 2,2 litros por mulheres em um ano.

Alguns como Anna Tait, 44 anos, que mora em Berkshire, na Inglaterra, estão desistindo completamente do álcool.

“Eu não diria que bebia muito, mas muito toda sexta-feira. Eu ficava ansiosa para abrir algumas cervejas, tomar gin depois do trabalho e então rapidamente passar a dividir uma garrafa de vinho com meu marido”, diz Tait.

O mesmo padrão se repetia no sábado.

Porém, no início deste ano, ela começou a treinar para uma maratona e seu treinador a apoiou a desistir do álcool.

“Foi uma mudança tão grande. Eu me sinto mais forte e melhor”, diz Tait.

“Eu queria parar porque é muito ruim acordar no domingo e não saber o que fez no dia anterior”, diz Hauenstein, demonstrando estar feliz com o progresso que fez.