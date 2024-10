Censo Aponta: PARANÁ É O QUARTO ESTADO COM MAIS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL

O Paraná está na quarta colocação nacional e segue na liderança na Região Sul em números absolutos de universitários matriculados em cursos de graduação, nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EAD). Ao todo, são 687,5 mil alunos em instituições de ensino superior públicas e privadas. A informação está no Censo da Educação Superior, edição de 2023, divulgada quinta-feira (3), pelo Ministério da Educação (MEC). Considerando somente os cursos presenciais, o Paraná soma 306,8 mil alunos universitários.

Em todo o país, no ano passado, o MEC contabilizou 9,9 milhões de alunos matriculados em cursos de nível superior, sendo 5 milhões na modalidade presencial. O Sul concentra 1,7 milhão estudantes, o que corresponde a 17,4% do total de universitários brasileiros. Desse total, 741.394 alunos dos três estados estudam em cursos presenciais de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e de tecnologias. O Paraná fica atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, respectivamente.

As universidades ligadas ao Governo do Paraná contribuem de maneira significativa para colocar o Estado nessa posição de destaque nacional. Juntas, as sete instituições estaduais contam, atualmente, com 69.300 alunos matriculados, sendo 62.979 em cursos presenciais. De acordo com dados da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) as estaduais ofertam 19.030 vagas anuais para 438 cursos, em Curitiba e em outros 28 municípios do interior paranaense.

Para o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, o desempenho da educação superior tem impacto direto no desenvolvimento social e econômico local e regional. “O Paraná é o estado que tem o maior número de matrículas na região Sul e, certamente, o Sistema Estadual de Ensino Superior contribui para esse resultado”, afirma. “Atualmente, não só o sistema estadual, mas também o sistema federal, enfrentam um desafio para redimensionar as ofertas de cursos e vagas, e revitalizar o processo pedagógico para que possamos cada vez mais atrair, reter e formar os estudantes”.

Segundo os indicadores do censo do ano passado, ao todo, 368.290 professores atuaram na educação superior do Brasil, sendo 181.657 na rede pública. Desse total, 130.244 docentes têm título de doutorado. As estaduais do Paraná contam com 7.626 professores, dos quais 5.650 são doutores, número que equivale a 72,8% do quadro de docentes.

ACESSO – No ano passado, o Paraná saltou de 54,9% para 59,7% na proporção de concluintes do ensino médio inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Além de medir o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, o Enem é usado como critério de seleção para o ingresso no ensino superior e acesso a programas de bolsas-auxílio e financiamentos estudantis, com impacto direto nos resultados da educação superior brasileira.

INVESTIMENTO – O Governo do Paraná investe, anualmente, mais de R$ 4 bilhões para manter o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Esse montante vem sendo ampliado a cada exercício. Em 2024, para além do orçamento das universidades, o Fundo Paraná de fomento científico e tecnológico, administrado pela Seti, conta com R$ 708,9 milhões para financiar programas e projetos estratégicos das instituições de ensino superior e de pesquisas científicas e tecnológicas. Esse valor é 37% superior aos R$ 517 milhões de 2023.

