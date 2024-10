Novidade: NOVO ROTEIRO TURÍSTICO “CRUZANDO PLANALTOS” CONECTA CURITIBA A FOZ DO IGUAÇU

A novidade faz parte de uma série de ações para fortalecer o turismo no estado, incluindo a capacitação de agentes de viagem, que são essenciais para apresentar e comercializar os atrativos paranaenses.

Em setembro, mais de 850 agentes de viagens de diferentes regiões do Brasil participaram de eventos promovidos pelo programa Viaje Paraná, vinculado à Secretaria do Turismo (Setu). A iniciativa visa preparar esses profissionais para divulgar as belezas naturais, culturais e históricas do estado. Desde o início do ano, mais de 6 mil agentes foram capacitados, reforçando o Paraná como destino turístico de destaque.

Esses encontros incluíram atividades em várias cidades, como Itupeva, no interior de São Paulo, onde cerca de 200 agentes participaram de um festival de viagens. Em Curitiba, um grupo de 25 profissionais conheceu o novo roteiro “Cruzando Planaltos” durante um Famtour, uma modalidade de viagem que permite aos agentes experimentar os destinos que irão oferecer aos clientes. O roteiro segue de Curitiba até Foz do Iguaçu, importante destino turístico do estado, conhecido pelas famosas Cataratas e pela tríplice fronteira com Paraguai e Argentina.

Além das capacitações, o Viaje Paraná participou de outros eventos relevantes no interior paulista e em Cuiabá, no Mato Grosso, levando o potencial turístico do estado a 500 agentes em Atibaia, 80 em Bauru e mais 50 em Cuiabá. Esses eventos não apenas capacitaram os profissionais, mas também promoveram um networking essencial para o crescimento do setor.

A capacitação de agentes é considerada uma etapa crucial na promoção do turismo estadual. A divulgação nos meios de comunicação é importante, mas o papel dos agentes de viagem, responsáveis por oferecer diretamente os pacotes aos clientes, é determinante para garantir o sucesso dos destinos paranaenses no mercado. Com um conhecimento mais profundo dos atrativos locais, esses profissionais são capazes de recomendar o Paraná com mais confiança e eficácia.

O governo estadual também intensifica parcerias com grandes operadoras de turismo, como CVC, Viagens Promo, MSC Cruzeiros e outras. Essas empresas estão alinhando futuras ações no Paraná, como convenções, famtours e mais eventos de capacitação. O objetivo é trazer cada vez mais agentes para conhecer o estado, aumentando assim o fluxo de turistas.

A expectativa é que, com esses esforços, o Paraná seja cada vez mais visto como uma opção atrativa para turistas brasileiros e internacionais, ampliando a movimentação no setor e gerando novos negócios e empregos no estado.

(Da Redação com G Dia)