Perigo: PF IDENTIFICA HOMEM ARMADO PRÓXIMO A COLÉGIO ELEITORAL

Na manhã deste domingo (6/10), policiais federais que realizavam patrulha móvel na região de Santa Terezinha de Itaipu/PR, identificaram um homem armado próximo a uma escola municipal usada como local de votação. Quando abordado, o homem identificou-se como policial militar, prontamente atendeu às orientações dadas e confirmou estar armado.

Tendo em vista a conduta estar em desacordo com o constante na resolução do TSE, foi necessário encaminhá-lo a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para realizar o Registro do Fato (RDF) e serem tomadas as demais medidas cabíveis.

É importante salientar que a medida adotada busca dar cumprimento ao estabelecido na resolução nº 23.736 do Tribunal Superior Eleitoral, de 27/2/2024, e visa prevenir conflitos e proteger eleitores.

