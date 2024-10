Repatriação do Líbano: MAIS 227 PESSOAS, SENDO 49 CRIANÇAS, CHEGAM AO BRASIL

Ao todo, o governo brasileiro, em operação conjunta dos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, já retirou do Líbano 456 pessoas e 6 animais domésticos. O país tem sido alvo de bombardeios em conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah.

Segundo o Itamaraty, a aeronave deste segundo voo de repatriação levou ao Líbano doação humanitária brasileira de insumos médico-hospitalares solicitados pelas autoridades libanesas. Outros bens emergenciais devem ser transportados nos próximos voos, para doação ao Líbano.

Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, segue em contato com os brasileiros e os familiares próximos que desejam sair do Líbano, para a organização de novo voo, a depender das condições de segurança no terreno.

“O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para aqueles que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, principalmente com voos regulares da companhia libanesa Middle Eastern Airlines”, pontuou o Itamaraty.