Audácia: ADOLESCENTE QUE MATOU A PRÓPRIA AVÓ VOLTA AO LOCAL DO CRIME E TENTA MATAR OUTRA MULHER

João, de 16 anos, que matou a própria avó, voltou ao local do crime, tentou matar outra mulher, trocou tiros com a polícia e acabou morto em confronto, em Rio Claro, no interior de São Paulo. O adolescente havia assassinado a avó, Adriana, conhecida como “Vovó do Tráfico”, durante uma discussão no ano passado. Agora, a polícia recebeu uma denúncia de que uma mulher estava pedindo socorro de dentro de uma casa. Ao chegarem no local, o suspeito começou a atirar contra os policiais. Quando João já estava caído, os agentes o reconheceram.

