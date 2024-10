Oportunidade: PROJETO MARES OFERECE ECO FORMAÇÃO GRATUITA PARA EDUCADORES

Com o objetivo de atender a um maior número de professores e coordenadores do Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano) com atuação nas escolas das redes públicas e privadas dos municípios de Itaparica (BA), Vera Cruz (BA) e cidades circunvizinhas, estão reabertas as inscrições para a Eco Formação gratuita promovida pelo Projeto Mares.

Dividido em sete módulos temáticos, o curso, realizado no sistema EAD (Educação a Distância) tem um total de 80 horas e encerramento previsto para o dia 7 de dezembro. A ação é coordenada pela equipe de Educação Ambiental do Projeto Mares – iniciativa realizada pela ONG Socioambiental PRÓ-MAR, com apoio da Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental. Os interessados devem realizar a inscrição no site da PRÓ-MAR ou através deste link.

Ao fornecer certificação para todos aqueles que concluírem as atividades, a Eco Formação aborda os seguintes temas: Entendendo o contexto ambiental; Cultura Oceânica, Meio ambiente e sustentabilidade; Ecossistemas marinhos e suas conexões; Precisamos falar sobre o lixo; Introdução a temática “lixo no oceano” e Efeito estufa e aquecimento global. Com exceção dos dois últimos módulos, que serão disponibilizados nos meses de outubro e novembro, os demais conteúdos já se encontram disponíveis na plataforma do curso, podendo ser acessados logo após a confirmação da inscrição.

“Ao longo da execução da Eco Formação percebemos a necessidade de levar a atividade a um número ainda maior de profissionais da educação, oferecendo para eles e junto a eles, suporte pedagógico para o desenvolvimento de situações didáticas diferenciadas para tratar conteúdos relacionados ao ambiente marinho costeiro. Por isso, optamos por reabrir as inscrições para que aqueles profissionais que não puderam participar no início do curso, possam realizá-lo de forma intensiva até a conclusão que acontece em dezembro”, explica o professor Geraldo Fonseca, coordenador de Educação Ambiental do Projeto Mares.

(Da Redação com Notícia Sustentável)