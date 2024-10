PANROTAS Next: VIAJE PARANÁ DESTACA RESORTS, FOZ DO IGUAÇU E SUSTENTABILIDADE

Os atrativos turísticos do Paraná foram destaque no PANROTAS Next 2024, no Rio de Janeiro. Eduy Azevedo, representante do Viaje Paraná (órgão vinculado à Secretaria Estadual de Turismo), voltou a destacar uma visão promissora sobre o futuro do Turismo na região.

Segundo ele, o Estado está se preparando para se tornar uma força significativa no cenário turístico nacional e internacional, e que os próprios paranaenses têm muito a descobrir em sua região. Segundo ele, não só os brasileiros, mas os paranaenses começaram a conhecer melhor as riquezas de seu Estado.

“Paraná tem maravilhas que não conhecemos, a poucas horas daqui do Rio de Janeiro e que cabem no bolso do cliente. É o Estado mais sustentável do Brasil pelo terceiro ano consecutivo e conta logo com 40 resorts de nível internacional. Não podemos, claro deixar de falar de Foz do Iguaçu, que é a bola da vez. Não é mais um destino de duas ou três noites, e sim para até uma semana. Temos um destino em três países (Argentina, Brasil e Paraguai), que conta com uma das 7 maravilhas do mundo aqui do lado” Eduy Azevedo, do Viaje Paraná

Eduy lembra que Foz do Iguaçu é o único destino no País em que é possível tomar café da manhã no Brasil, fazer compras no Paraguai durante a tarde e ainda jantar e tomar vinho na Argentina, tudo num único dia. “E a última novidade são as lojas de Duty Free dentro dos shoppings de Foz do Iguaçu. A cidade vem recebendo muitos investimentos e novos atrativos turísticos, tornando-se um destino ideal para viagens longas”, complementou.

O representante ainda citou a capital Curitiba, com mais de 40 parques, Museu Oscar Niemeyer, Bosque Alemão, Rua XV de Novembro, Ligga Arena (para shows, tours e grandes eventos). “Curitiba está no circuito internacional de shows, como o show do Coldplay no Couto Pereira, além de se preparar para receber todos no Natal. Isso tudo com uma hotelaria e restaurantes baratos”, finalizou Eduy.

(Da Redação com PAN ROTAS)