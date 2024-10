Prisão: MONARK É CONDENADO A 1 ANO DE DETENÇÃO POR INJÚRIA CONTRA FLÁVIO DINO

O youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark , foi condenado pela Justiça Federal pelo crime de injúria cometido contra o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. A condenação de um ano e dois meses de detenção foi decidida pela juíza Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo, no dia 3 de outubro. Além disso, Monark também é obrigado a pagar R$ 50 mil. Uma queixa-crime foi feita em 2023 contra Monark por calúnia. Dino, que na época ocupava o cargo de ministro da Justiça, foi ofendido durante um podcast.

(Da Redação com Portal R7 De Notícias)