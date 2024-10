Ex Alunos: UEM É PRIMEIRA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ A LANÇAR FUNDO PATRIMONIAL

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico da UEM (Fadec-UEM) firmaram nesta terça-feira (8) uma parceria para a criação do Fundo Patrimonial da UEM (FunUEM), em cerimônia realizada no Bloco B33, do câmpus-sede, durante o Paraná Faz Ciência, evento estadual que ocorre nas dependências da UEM até sexta-feira (11).

A partir de agora, o FunUEM poderá arrecadar recursos e doações de pessoas físicas ou jurídicas para serem aplicados em atividades da Universidade, assim como ocorre com outras universidades brasileiras, a exemplo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade de São Paulo (USP) e, também, as estrangeiras Harvard e Stanford, dos EUA.

Segundo o reitor da UEM, Leandro Vanalli, a iniciativa pioneira visa fortalecer o relacionamento da Universidade com a sociedade, possibilitando a execução de ações e projetos de interesse comum.

“Esperamos que o fundo, que terá uma gestão autônoma, seja perene ao longo da história da UEM, fundamentado nas novas possibilidades abertas devido a um arcabouço legal que regulamenta esta criação, ele vem para auxiliar a universidade. O fundo não exime a responsabilidade do Estado, pois somos uma universidade pública estadual, mas poderá, por exemplo, fortalecer projetos de permanência estudantil, auxiliar nas viagens acadêmicas, organizar eventos e subsidiar refeições no Restaurante Universitário”, explica.





Ele também ressaltou que as regras do fundo não serão criadas pela universidade. “O fundo terá seu próprio Conselho de Administração com membros da UEM e comunidade externa e vai prestar contas aos órgãos de controle sob a supervisão da Fadec-UEM. A ideia é que o fundo venha para ajudar a UEM. Se ele tiver muitos recursos, como outros fundos criados no Brasil e no mundo, vamos poder fazer muitos projetos”, afirma.

O primeiro doador do FunUEM foi o presidente da Fadec-UEM, Ricardo Ribeiro, que doou simbolicamente um cheque, durante a solenidade de lançamento. “Este é um momento especial de lançamento do Fundo. Convido a todos, tendo ou não uma relação com a Universidade, como a de ex-alunos, que, se puderem, colaborem. O fundo foi criado para que egressos tenham uma forma de retribuir, mas é aberto a todos que tenham alguma identidade ou gratidão pela UEM”, destaca. O reitor da UEM foi o segundo doador do Fundo Patrimonial da UEM.

“É uma iniciativa importante que espero que as outras universidades a considerem, já que é uma oportunidade para aqueles que tiveram suas vidas transformadas pela UEM e querem retribuir em um gesto de reconhecimento e de gratidão, a fim de que a Universidade possa ajudar mais pessoas a vencer, assim como elas conseguiram”, diz o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona. “Esse modelo existe no mundo inteiro e responde por grande parte dos recursos de orçamentos de universidades”.

Ao final da cerimônia, um vídeo sobre a criação do FunUEM, organizado pela Fadec-UEM, foi exibido para que os diretores, coordenadores de área e professores tivessem a dimensão e compreensão do novo instrumento de financiamento criado para o desenvolvimento da instituição. Também estavam presentes na tribuna de honra da cerimônia a vice-reitora da UEM, Gisele Mendes; a representante do Conselho de Administração da UEM (CAD), Neusa Altoé; e o diretor do Centro Ciências Agrárias (CCA), Carlos Alberto de Bastos Andrade.

Para obter mais informações sobre o Fundo Patrimonial da UEM e saber como doar acesse o site oficial da Fadec-UEM (www.fadec.org.br)

FUNUEM – A criação do fundo é regulamentada pela Resolução nº 282/2023-CAD e reforça o compromisso da UEM com a excelência acadêmica e a inovação sustentável. O Fundo Patrimonial vai preservar o capital doado e utilizará os rendimentos gerados por investimentos para apoiar projetos estratégicos da UEM. Entre os benefícios estão o oferecimento de bolsas de estudo, a modernização de laboratórios e o fomento à pesquisa científica e tecnológica.

O regulamento do fundo, aprovado em julho de 2024 pelo Ministério Público, estabelece uma governança sólida, com estratégias de investimento que equilibram risco e retorno, visando preservar o capital inicial e maximizar os rendimentos. Além de assegurar a expansão da infraestrutura acadêmica, o fundo contribuirá para incentivar o empreendedorismo e promover intercâmbios internacionais, gerando impactos positivos não apenas na universidade, mas em toda a comunidade regional.

A expectativa é que, com o tempo, o fundo cresça significativamente, por meio de doações de ex-alunos, parcerias com o setor privado e colaborações internacionais.

O FunUEM representa um compromisso de longo prazo com a excelência acadêmica e o desenvolvimento sustentável da UEM, garantindo que a instituição continue a desempenhar um papel de liderança no cenário científico e tecnológico, tanto no Brasil quanto no Exterior.

FADEC-UEM – A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UEM (Fadec-UEM) segue as diretrizes da Lei Federal nº 13.800/2019 e da Lei Estadual nº 20.537/2021, que regulamentam a relação entre Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES) e as Fundações de Apoio no Paraná.

FUNDO PATRIMONIAL – Seu principal mecanismo de funcionamento é simples: o capital doado (o principal) é preservado, enquanto os rendimentos gerados pelos investimentos desse capital são utilizados para apoiar atividades estratégicas da universidade, como bolsas de estudo, modernização de laboratórios e fomento à pesquisa científica e tecnológica.

(Da Redação com AEN – ASC-UEM)