Feminicídio: PCPR PRENDE HOMEM POR CRIME OCORRIDO EM FOZ DO IGUAÇU

Conforme o que foi apurado, o crime aconteceu na quinta-feira (3), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Na ocasião, o suspeito desferiu golpes de arma branca em sua companheira, sendo que tal crime foi cometido na presença das filhas menores de idade da vítima.

A Delegada da PCPR Giovanna Antonucci Brito Oliveira, informa que naquele momento o homem não foi preso em flagrante e, devido a vedação eleitoral, não podia ser preso preventivamente.

“A Polícia Civil do Paraná atua fortemente na pronta resposta estatal punitiva em casos de feminicídios e ressalta a importância de denunciar os crimes de violência contra a mulher”, ressalta a delegada.

Após a captura, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR ressalta seu compromisso no combate à violência contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos agressores. A população é incentivada a colaborar com informações que ajudem nas investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se a violência estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

(Da Redação com PCPR)