ITAIPU PRESTA APOIO A BRASILEIROS REPATRIADOS DO LÍBANO, EM FOZ DO IGUAÇU

O grupo faz parte do primeiro contingente de 229 repatriados que chegou em São Paulo no domingo (6), em voo da Força Aérea Brasileira (FAB).

“Enquanto o conflito naquela região estiver ocorrendo, mais e mais compatriotas estarão buscando o repatriamento no Brasil, por isso nos colocamos à disposição para o apoio a estas pessoas”, declarou o diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha. “Estaremos discutindo outras medidas de apoio no recém-criado Comitê Especial para Repatriação de Brasileiros no Líbano”, disse, referindo-se à reunião de poderes públicos e instituições para garantir segurança no retorno dos cidadãos descendentes de libaneses a Foz.

Para o diretor de Assuntos Internacionais da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Jihad Abu Ali, o apoio de Itaipu é fundamental em um momento como este. “Acionamos a empresa, que prontamente nos atendeu com as necessidades de logística, e estará ao nosso lado nesse período difícil. Há uma expectativa de que até 3 mil pessoas cheguem à cidade oriundas do Líbano nos próximos meses”, disse. “O presidente Lula estendeu a mão a estes compatriotas, e o mínimo que podemos fazer é apoiar esta iniciativa”.

Amara Abbas esperava com os filhos, na área de desembarque do aeroporto, a chegada de vários familiares provenientes de Beirute. O reencontro aconteceu com grande emoção. “É difícil segurar as lágrimas em um momento como esse, mas estou muito feliz de poder receber de volta meu pai, minha irmã, meu cunhado e minhas sobrinhas”, disse. “Estavam construindo a vida, minha sobrinha tinha acabado de ser aprovada na faculdade, mas não era mais possível permanecer vivendo lá, por causa dos bombardeios. Agora é recomeçar”.