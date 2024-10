Destruição em Foz do Iguaçu: TEMPORAL E GRANIZO CAUSAM DANOS

Um temporal acompanhado por queda de granizo deixou estragos em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, durante a madrugada desta quarta-feira (9). Moradores registraram a chuva forte que atingiu o município (veja abaixo).

Conforme a Defesa Civil, as chuvas fortes deixaram danos em bairros como Jardim Jupira, KLP e Jardim Ipê, que foram os mais atingidos.

Até o momento não se sabe o número total de famílias atingidas, porém, foram doadas lonas para 200 moradores para protegerem os pertences dentro de suas residências que tiveram os telhados danificados.

Temporal no Oeste no Paraná

De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva em Foz do Iguaçu foi de 45 milímetros e a velocidade do vento atingiu 60 km/h durante a madrugada.

“Equipes foram mobilizadas para apoio emergencial e a operação seguirá ao longo do dia, com vistorias nas áreas afetadas para avaliar a extensão dos danos e identificar necessidades adicionais.

As famílias que precisam de lonas podem buscar diretamente na Defesa Civil, no endereço Rua Edgard Schimmelpfeng, 43 – Parque Presidente 1, Foz do Iguaçu.

Os moradores também podem entrar em contato com a Defesa Civil em caso de necessidade, por meio do telefone 199”, disse a Defesa Civil.

(Da Redação com Notícias R7)