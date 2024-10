Assassinato: JOVEM DESAPARECIDO EM MISSAL É ENCONTRADO MORTO EM MATAGAL

A vítima, que sofreu um acidente de moto no mesmo local, havia sido procurada pelo SAMU e pela Polícia Militar, que, no dia do ocorrido, recolheram a moto e seus pertences, sem localizar a vítima, que estava no meio do mato, num lugar de difícil acesso, às margens da rodovia.

Para o corpo ser recolhido do local a perícia precisou da ajuda de moradores para serrar uma árvore que impedia a retirada.

Nesta tarde, um morador da comunidade, que saiu para cortar o pasto, sentiu um odor forte e notou que seus cachorros estavam inquietos. Ao investigar a área, ele encontrou o corpo, ligou para a Polícia e SAMU.

A Polícia Civil já havia procurado os moradores da região para saber se tinham notado algo estranho no local, mas ninguém tinha percebido nada de diferente até então. O Instituto Médico Legal (IML) de Foz do Iguaçu foi chamado para realizar a perícia, chegou logo depois de atender outra ocorrência no Centro de Medianeira. As causas da morte ainda serão apuradas.

(Da Redação com Portal da Cidade Foz)