DUAS EMBARCAÇÕES SÃO APREENDIDAS COM CONTRABANDO EM FOZ DO IGUAÇU

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam, na manhã deste sábado (12/10), duas embarcações vindas do Paraguai carregadas com mercadorias contrabandeadas, durante um patrulhamento no rio Paraná.

A ação conjunta, parte do reforço da presença ostensiva na fronteira, identificou dois barcos realizando a travessia do Paraguai para o Brasil. Ao se aproximarem, a equipe de policiais federais e do BPFron encontrou um caiaque abandonado nas margens do rio, contendo sete caixas de cigarros estrangeiros. Logo depois, a segunda embarcação, um barco de latão, transportava quatro pneus de origem estrangeira.

As embarcações e as mercadorias contrabandeadas foram encaminhadas à Receita Federal, onde serão adotados os procedimentos administrativos cabíveis.