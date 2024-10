Entenda: POLÍCIA FAZ GRANDE APREENSÃO DE MACONHA EM FOZ DO IGUAÇU

A Polícia Civil de Foz do Iguaçu apreendeu 11 toneladas de maconha em um galpão às margens do lago de Itaipu, na madrugada do último sábado (12), na região Oeste do Paraná. A descoberta aconteceu após os policias sentirem um “cheiro forte” próximo ao local.

Conforme as autoridades, uma equipe estava averiguando algumas denúncias de carros carregados com maconha que estariam entrando e saindo de uma chácara na beira do lago. Ao se aproximarem da propriedade, os agentes sentiram o odor do entorpecente.

11 toneladas de maconha: carro também foi apreendido

Ao entrar no local, foram encontrados vários fardos envoltos em plástico e depositados em uma casa de madeira. Além disso, um carro abandonado também foi localizado e apreendido.

Conforme a Polícia Civil, não havia ninguém no galpão. Ao todo, a apreensão resultou em 11 mil quilos da droga apreendida. A principal suspeita, é que a substância tenha vindo de barco do Paraguai.

(Da Redação com Portal R7 de Notícias)