Clima: CHUVAS DE 250 MM E VENTOS INTENSOS DEIXAM SÃO PAULO EM ALERTA ATÉ DOMINGO

O estado de São Paulo está em alerta para chuvas e ventos intensos até este domingo (20). A Defesa Civil atualizou os números e a previsão é de aumento no volume de água em diversas regiões. O aviso começou na sexta-feira (18).

O alerta anterior do órgão previa um acumulado de 200 milímetros, agora o número pode chegar a 250 milímetros em algumas regiões.

Inicialmente, a Defesa Civil esperava que uma chuva forte ocorresse ainda na sexta-feira (18) na capital. Porém, com a atualização da previsão, é esperado um maior volume na capital neste sábado (19). Em algumas cidades do interior, no entanto, pancadas fortes foram registradas já na sexta.

De acordo com o governo estadual, o alerta é motivado pela passagem de uma frente fria, que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento de mais de 60km/h e por possíveis quedas de granizo em pontos isolados.

“É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro”, afirmou o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta para uma tempestade perigosa deve que atingir a região Sudeste do Brasil. As chuvas devem afetar os estados de São Paulo e Minas Gerais com mais força e podem causar corte de energia elétrica, quedas de árvores e alagamentos.

Confira a previsão para os acumulados:

Serra da Mantiqueira: 250 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, São José do Rio Preto, Sorocaba, Franca, Barretos, Ribeirão Preto: 200mm

Região Metropolitana de São Paulo: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

Veja as orientações de segurança:

• Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos

• Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques

• No momento da chuva mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e TVs

• Evite tomar banho durante a tempestade

• Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos

• Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas alagadas

• Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta

• Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência