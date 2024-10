Guerra: ISRAEL DIZ QUE ATAQUE CONTRA IRÃ ACONTECERÁ LOGO

Oficiais de Israel indicam que um ataque contra o Irã pode ocorrer em breve, especialmente após a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar. O Hezbollah, por sua vez, expressou a intenção de intensificar as hostilidades, afirmando que o conflito está se movendo para “uma nova fase”. Khalil Al-Hayya, um representante do Hamas, declarou que o assassinato de Sinwar “alimentará a luta e a determinação” do grupo. De acordo com o jornal Israel Hayom, o corpo de Sinwar foi transferido para um “local secreto” após a realização da autópsia e pode ser utilizado como “moeda de troca”. A Casa Branca, em suas declarações, considerou prematuro fazer previsões sobre a reação do Hamas em relação ao assassinato, mas o presidente Joe Biden vê uma oportunidade para um possível acordo de cessar-fogo.

A vice-presidente Kamala Harris comentou que a morte de Sinwar representa um “claro progresso” rumo ao fim do conflito, ressaltando que o Hamas se encontra “dizimado”. As tensões na região aumentam à medida que as partes envolvidas se preparam para possíveis desdobramentos, com o cenário político se tornando cada vez mais complexo.A situação continua a evoluir, e a comunidade internacional observa atentamente os próximos passos de Israel e do Hamas. A expectativa é de que as ações futuras possam influenciar significativamente a dinâmica do conflito e as relações entre os países da região.