Investigação: PCPR E PF DEFLAGRAM OPERAÇÃO CONTRA GRUPO QUE SEQUESTROU E AGREDIU VÍTIMAS

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Federal (PF) estão nas ruas nesta segunda-feira (21) para cumprir quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão contra um grupo criminoso envolvido em um sequestro.

A operação ocorre simultaneamente em Curitiba e nos municípios de São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ação conta com o apoio aéreo de helicópteros e o uso de cães policiais da PCPRA investigação apura o crime de extorsão mediante sequestro ocorrido no dia 13 de setembro, no qual as vítimas foram violentamente agredidas pelos sequestradores.

“O grupo criminoso foi identificado após minuciosa investigação. No dia do crime, abordaram o carro da vítima simulando serem policiais, utilizando coletes e balaclavas, e estavam armados com fuzis e pistolas”, explicou o delegado Thiago Teixeira, da PCPR.

Os criminosos levaram a vítima para sua residência, onde atraíram um funcionário. Ambos foram mantidos reféns e agredidos enquanto os sequestradores buscavam dinheiro oculto na casa.

