Entenda: ANEEL AVALIA MUDANÇAS NAS TARIFAS DE ENERGIA APÓS TEMPESTADE EM SP

Essa discussão ocorre em um contexto delicado, marcado por um apagão que afetou mais de 3 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo , onde a Enel é uma das distribuidoras com concessão prestes a vencer. A consulta pública faz parte da regulamentação do Decreto 12.068/2024, que estabelece diretrizes para a renovação dos contratos de concessão. Esse decreto exige que as distribuidoras cumpram metas de qualidade e aumentem a resiliência das redes elétricas em relação a eventos climáticos adversos. A Aneel também está desenvolvendo uma regulamentação específica para investimentos que visem a resiliência das redes elétricas.