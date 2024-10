Tragédia: TURISTAS ISRAELENSES SÃO ATROPELADAS POR MOTOCICLISTA EMBRIAGADO EM FOZ DO IGUAÇU (PR)

Duas turistas israelenses foram atropeladas por um motociclista enquanto atravessavam uma faixa de pedestres em Foz do Iguaçu, no último sábado (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas foram encaminhadas a um hospital da região. A turista de 75 anos ficou gravemente ferida, enquanto a vítima de 62 anos apresentou ferimentos moderados.

Ainda de acordo com a corporação, no momento do ocorrido, o motociclista de 48 anos apresentava sinais de embriaguez. Ele também foi encaminhado ao hospital, por ter sofrido ferimentos leves.

Após receber alta médica, o homem foi encaminhado para a delegacia e preso em flagrante pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A Polícia informou que no período da tarde, a Justiça concedeu liberdade provisória do motociclista devido ao pagamento de uma fiança.

(Da Redação com CNN Brasil)