Paraná: PMPR APREENDE 300 QUILOS DE AGROTÓXICOS CONTRABANDEADOS

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) fez uma apreensão de agrotóxico contrabandeado durante operação na PR-323, em Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Estado. Durante um patrulhamento de rotina, a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) do 7° Batalhão de Polícia Militar, que tem base no município, abordou um veículo que apresentava sinais de excesso de peso. A abordagem foi na manhã de quarta-feira (23).

Ao fazer a inspeção do automóvel, os policiais descobriram que ele estava carregado com aproximadamente 300 quilos de agrotóxicos contrabandeados, uma carga ilegal e potencialmente perigosa.

A carga apreendida tem um valor estimado em R$ 100 mil e levanta preocupações sobre os riscos associados ao uso de produtos químicos não regulamentados. As autoridades locais ressaltam a importância da ação, que não apenas combate o contrabando, mas também protege a saúde pública e o meio ambiente.

Um homem de 22 anos foi detido na operação. Além da apreensão dos agrotóxicos, o veículo utilizado para o transporte também foi recolhido.

As investigações sobre a procedência dos agrotóxicos e possíveis envolvidos no contrabando continuam para coibir atividades ilegais que possam ameaçar a segurança da população.

(Da Redação com AEN)