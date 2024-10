Vandalismo: MAIS DE 200 TORCEDORES DO PEÑAROL SÃO PRESOS APÓS BRIGA COM PM E INCÊNDIO EM ÔNIBUS NO RJ

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu mais de 200 torcedores do Peñarol durante uma briga com a PM na Barra da Tijuca. Os vândalos incendiaram um ônibus e quebraram diversos quiosques.

Briga com PM

Faltando poucas horas para o duelo entre Botafogo e Peñarol, pela semifinal da Libertadores, torcedores do clube uruguaio se envolveram em confusão na manhã desta quarta-feira (23) na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O tumulto iniciou por volta das 12h. Nas imagens do conflito, é possível ver torcedores usando paus e pedras para atacar policiais militares e banhistas. Um quiosque na orla também foi saqueado e um ônibus foi incendiado.

Segundo o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), um torcedor foi preso por roubo de celular. Policiais do 31ª Batalhão atuaram no local para conter a confusão.

Em nota, a PM do RJ diz que a confusão começou com torcedores do Peñarol e um grupo de pessoas. Os torcedores cometeram diversos atos de vandalismo, incluindo saques e depredação.

Nota – PM do RJ

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, no fim da manhã desta quarta-feira (23/10), durante o policiamento preventivo, os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE) foram acionados para atender a um caso de furto de celular dentro de um estabelecimento comercial na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes. Após buscas o aparelho foi localizado com um integrante da torcida e a ocorrência encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca).

No início da tarde, torcedores do Peñarol iniciaram uma confusão com um grupo de pessoas, além de cometerem uma série de atos de vandalismo, incluindo saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos na mesma região. Diante da gravidade da situação, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram acionados para conter o tumulto.

Equipes do Corpo de Bombeiros também foram ao local para conter os incêndios colocados em veículos.

Os policiais controlaram a ação criminosa e mais de 200 indivíduos estão sendo conduzidos para a Cidade da Polícia. Até o momento, uma pistola foi apreendida.

(Da Redação com CNN Brasil)