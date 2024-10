Relações: JIN PETRYCOSKI É ANUNCIADO COMO FUTURO SECRETÁRIO DE TURISMO DE FOZ DO IGUAÇU

Na última sexta-feira (25), o empresário Jin Petrycoski foi anunciado como o próximo secretário municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, assumindo o cargo a partir de 1º de janeiro de 2025. A nomeação foi feita pelo prefeito eleito, General Silva e Luna, sendo a primeira escolha do novo secretariado a ser confirmada.

Com uma carreira consolidada no turismo, Petrycoski é atualmente vice-presidente do Visit Iguassu, entidade dedicada à promoção de Foz do Iguaçu, e diretor do Wonder Park Foz. “Estamos muito satisfeitos com a indicação do Jin para a Secretaria de Turismo. Ele tem uma visão ampla sobre o desenvolvimento do turismo e conhece as necessidades e o potencial de Foz do Iguaçu. Essa nomeação representa um grande avanço para o setor, e acreditamos que Jin trará projetos que beneficiarão tanto os visitantes quanto a comunidade local,” afirmou Jaime Mendes, presidente do Visit Iguassu.

Foco em governança e inovação no turismo

Entidades que compõem a Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu recentemente entregaram aos candidatos a prefeito um conjunto de propostas para o plano de governo 2025-2028, visando aprimorar a gestão turística. Entre as prioridades, estão o fortalecimento da governança, a captação de novos voos e a atração de investimentos para diversificar as ofertas turísticas do destino.

A nomeação de Petrycoski como secretário reforça as expectativas do trade turístico local em fortalecer Foz do Iguaçu como um dos principais destinos do Brasil, com um planejamento focado em inovação e políticas de desenvolvimento sustentáveis que atendam às necessidades tanto para o Turismo quanto da população.

