Estudos Revelam: OITO DIAS É A DURAÇÃO PERFEITA DE UMA VIAGEM, DIZ A CIÊNCIA

Na hora de planejar as férias, é difícil saber qual o tempo ideal para nos sentirmos mais revigorados. Claro que isso depende do seu trabalho, das finanças e de como você escolhe passar seu tempo, mas os cientistas têm uma ideia – e a resposta é ligeiramente maior do que uma semana.Um estudo de 2012 publicado no Journal of Happiness Studies relata que, para a maioria dos turistas estudados, o impacto na saúde e no bem-estar atingiu o pico por volta do 8º dia e que esses sentimentos retornam ao patamar inicial após uma semana de volta ao trabalho (mesmo para férias longas de três semanas ou mais).

Jessica de Bloom, uma das pesquisadoras do estudo, disse ao “The Washington Post” este ano que essa é uma métrica muito difícil de medir, pois não se pode atribuir aleatoriamente pessoas a férias e estudá-las estatisticamente – todo mundo é diferente e relaxa de maneiras diferentes. No entanto, mesmo ao medir férias mais longas, os sentimentos de saúde e bem-estar chegaram ao máximo por volta do 8º dia.

Ondrej Mitas, um pesquisador e professor sênior especializado em experiências turísticas, disse ao “The Washington Post” que o ponto ideal não é muito longo (quando as experiências começam a parecer normalizadas) e não muito curto (quando você não tem tempo suficiente para desconectar).

Para quem está pensando em fazer uma viagem, janeiro costuma ser a principal escolha. Você pode separar uma grande quantia de dias para ter férias mais longas, mas esperar muito tempo para tirá-los, já se sentirá muito cansada na hora de viajar. Use todos os dias logo no começo do ano e pode ser psicologicamente difícil passar o resto dos meses. Esta pesquisa, ainda bastante referenciada, sugere que a maneira ideal de dividir férias e folgas pode ser por semanas – ou um pouco mais, levando dez dias para uma viagem de longa distância durante o ano.

Embora possa ser comum para quem tem um contrato de tempo integral na Europa ter cerca de 25 dias ou mais de férias anuais remuneradas, os trabalhadores nos Estados Unidos têm consideravelmente menos. A Forbes relata que 28 milhões de americanos não têm folga remunerada e dados de 2022 compilados pelo Bureau of Labor Statistics mostram que os funcionários não governamentais ganham de 11 a 20 dias de férias remuneradas, com base nos anos de serviço.

Em 2018, 52% dos funcionários disseram que trabalham um pouco durante as férias (respondendo e-mails e participando de conferências telefônicas) e incríveis 765 milhões de dias de férias não foram utilizados. Pós-pandemia, com mais pessoas podendo trabalhar remotamente e o aumento das viagens de lazer, os limites entre trabalho e vida doméstica nunca estiveram tão difusos.

Independentemente de quantos dias você possa tirar, vale a pena maximizar seus dias de folga planejando-os estrategicamente no início do ano para coincidir com feriados.

(Da Redação com Forbes Brasil)