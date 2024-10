IA da Meta: WHATSAPP VAI USAR SEUS DADOS PARA TREINAR CHAT?

Sempre que são lançadas novas ferramentas de IA, surgem diversas perguntas sobre a privacidade de dados dos usuários. A pergunta da vez está relacionada à integração de inteligência artificial no WhatsApp. No caso da Meta AI, que vem sendo disponibilizada gradualmente, o questionamento é em relação à utilização de informações pessoais para o treinamento de chatbots.

Nas publicações feitas pela Meta com informações sobre a ferramenta, a empresa esclareceu essa dúvida, revelando que os dados serão, de fato, utilizados para o treinamento da IA. Porém, será que também há registro de detalhes pessoais sobre quem está conversando com a Meta AI?

Como serão utilizados os dados de sua conversa com a Meta AI?

De acordo com a Meta, parte do conteúdo de uma conversa com a Meta AI será utilizada para o treinamento da IA. Porém, nenhuma informação pessoal será registrada pelo sistema.

Por exemplo, se o Alexandre, de Curitiba, pediu informações sobre os carros SUVs compactos mais potentes do Brasil, o robô poderá utilizar a solicitação sobre veículos, mas não registrará que foi feita por Alexandre, de Curitiba.

Outro ponto importante a ser destacado é que, de acordo com a Meta, a ferramenta não tem acesso às mensagens e ligações pessoais, pois elas são criptografadas. Porém, a política de privacidade da empresa permite a utilização de metadados, os quais incluem informações sobre localização, tipo de celular e versão do aplicativo do usuário.

De acordo com uma matéria da BBC, o Rafael Zanatta, codiretor da organização Data Privacy Brasil, afirmou que as informações podem ser utilizadas para ações comerciais.

A Meta AI estava programada para ser lançada antes, porém sua política de privacidade incluía um trecho que autorizava a empresa a coletar dados públicos de usuários para o treinamento da ferramenta. Dessa forma, era possível utilizar as informações públicas dos perfis no Instagram e Facebook.

Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) deu ordem para que o serviço fosse suspenso no Brasil, já que ele estava infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Imagem: Print do formulário para se opor ao uso de dados pela IA da Meta (WhatsApp)

A empresa acatou a ordem e alterou as políticas de privacidade, dando mais transparência em relação à utilização de dados. Além disso, os usuários podem se opor ao uso das informações. Basta preencher um formulário online no Facebook ou no aplicativo.

Na segunda possibilidade, você deve abrir o contato da Meta AI, tocar no ícone de informação (🛈), clicar em “Saiba Mais” e, por último, selecionar “Enviar uma solicitação de objeção”.

(Da Redação com Olhar Digital)