Destaque: UCP INAUGURA O MAIS IMPORTANTE CENTRO DE SIMULAÇÃO CLÍNICA DA REGIÃO

O Centro de Simulação Clínica da UCP foi projetado para reproduzir cenários médicos reais para que os alunos possam praticar procedimentos, diagnosticar condições e tomar decisões críticas em um ambiente seguro. Entre suas instalações mais proeminentes está uma sala Gesell de última geração, um recurso fundamental para a observação e avaliação do desempenho dos alunos durante as práticas.

A sala Gesell, comumente usada em pesquisas psicológicas e processos de treinamento profissional, permitirá que os instrutores observem as interações dos alunos com simuladores ou pacientes padronizados em tempo real, sem interferir no processo. “Isso nos permitirá avaliar com precisão as competências de nossos alunos e fornecer feedback imediato, o que é fundamental para seu desenvolvimento acadêmico”, disse a Dra. Raquel Cáceres, Diretora Acadêmica da Faculdade de Ciências da Saúde.

Inovação tecnológica a serviço da saúde

O centro é equipado com tecnologia de ponta, incluindo simuladores de alta fidelidade capazes de reproduzir uma ampla gama de situações médicas, desde emergências cardiovasculares até partos complexos. “O uso de simuladores nos permite criar situações muito próximas da realidade, onde os alunos podem cometer erros, corrigi-los e aprender sem colocar pacientes reais em risco”, explicou a Dra. Cáceres. Ela também enfatizou que esse tipo de treinamento ajuda a reforçar a confiança e as habilidades clínicas dos futuros profissionais.

A inauguração do Centro de Simulação Clínica é um marco na evolução do ensino das ciências da saúde na região. A UCP reafirma seu compromisso com a excelência acadêmica, fornecendo aos alunos as melhores ferramentas para seu treinamento. “Estamos confiantes de que esse centro será um espaço de aprendizado inestimável, onde os alunos poderão fortalecer suas competências em um ambiente seguro e altamente tecnológico”, disse a Dra. Cáceres.

Com esse novo espaço, a UCP se posiciona na vanguarda da educação médica, promovendo um treinamento abrangente orientado para as necessidades do ambiente hospitalar atual, ao mesmo tempo em que contribui para o crescimento e o desenvolvimento da instituição como uma das mais proeminentes na formação de profissionais de saúde no Paraguai e em toda a região.

(Da Redação com UCP Marketing)