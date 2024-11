Relação: JOÃO DORIA ENVIA CARTA DE RECONCILIAÇÃO A LULA

Geraldo Alckmin entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma carta redigida por João Doria, ex-governador de São Paulo. No conteúdo da mensagem, Doria admitiu falhas em sua relação com Alckmin e manifestou o desejo de restabelecer a amizade. Lula, ao ler a carta, comentou que, embora esteja disposto a perdoar Doria, considera que a amizade seria um passo mais avançado. Doria, que já havia se reconciliado com Alckmin, também está empenhado em reatar laços com outros ex-aliados políticos. Ele se apresenta como “João conciliador” e afirma que não tem planos de retornar à política ativa, mas deseja manter relações com outros políticos.

O ex-governador tem focado seus esforços na ampliação de sua rede de negócios, especialmente por meio do grupo Lide, que congrega empresários. Apesar de sua trajetória de rivalidade com Lula, Doria tem buscado se aproximar do governo e de governadores do Partido dos Trabalhadores. Ele tem promovido eventos que reúnem personalidades de diferentes espectros políticos, além de se encontrar com ministros e outros líderes, mantendo uma rede de contatos ativa e diversificada.

(Da Redação com Jovem Pan News)