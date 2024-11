MULHER É PRESA POR TENTAR SUBORNAR PRF DURANTE APREENSÃO DE ELETRÔNICOS EM FOZ DO IGUAÇU

A abordagem ocorreu por volta das 21h30 no km 722 da BR-277, sentido Curitiba, quando os agentes perceberam um veículo estacionado com as luzes apagadas e ocupantes no interior. Ao notar a aproximação da viatura, a motorista deu partida e tentou fazer um retorno na rodovia, mas foi interceptada pelos policiais.

Durante a abordagem, a motorista desceu do veículo e, ao abrir o porta-malas, informou que estava retornando do litoral, mas admitiu que transportava diversos aparelhos eletrônicos. Entre os itens apreendidos estavam 68 iPhones e 10 iPads, importados ilegalmente para o Brasil. Em uma tentativa de evitar a prisão, a mulher ofereceu alguns dos aparelhos aos policiais em troca de sua liberação. A oferta resultou na sua prisão imediata por corrupção ativa.

Os dois passageiros que acompanhavam a motorista também foram presos em flagrante pelo crime de descaminho, devido ao transporte ilegal dos eletrônicos. O trio e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais.

A PRF destacou que a prática de corrupção ativa, como tentativa de suborno, é severamente punida, e a atuação rápida e firme dos agentes garantiu a prisão do grupo. A apreensão reforça os esforços das autoridades na repressão ao comércio ilegal de eletrônicos importados sem a devida documentação.

(Da Redação com Jornal Fatos)