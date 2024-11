Entenda: DESAFIO ILHA SUSTENTÁVEL INICIA NESTE FINAL DE SEMANA NA ILHA DE ITAPARICA

Reunindo 82 estudantes, do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio, de nove escolas públicas e privadas dos municípios de Itaparica e Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, terá início nesta sexta-feira, 15 de novembro, a primeira edição do Desafio Ilha Sustentável.

Promovida pelo Village Itaparica, por meio da sua agenda ASG (Ambiental, Social e Governança), a competição, que segue o formato da dinâmica de Hackathon – maratona que tem como foco desenvolver soluções para problemas em curto espaço de tempo, será disputada por um total de 15 equipes formadas por grupos de três a cinco estudantes cada, e acontece de forma híbrida, sendo o primeiro e segundo dias (16) online, e o terceiro (17) e quarto (23), presenciais.

A programação terá início com a apresentação do regulamento, palestras sobre Educação Ambiental, Tecnologias para a Sustentabilidade e Turismo Sustentável e apresentação da agenda de mentorias que integram a iniciativa. Já o segundo dia do evento, 16, será dedicado às mentorias das equipes. No domingo, dia 17, as equipes participantes serão recebidas no Village Itaparica, das 8h30 às 12h30, para a apresentação do Pitch (apresentação curta de cinco minutos) sobre o produto/solução desenvolvida.

“Após as apresentações as equipes serão avaliadas pela comissão avaliadora, que classificará seis delas para o desafio final que acontece no dia 23, com escolha das três melhores feita por júri popular. Os integrantes dos três grupos vencedores levarão para casa, cada um, tablets (1º lugar), smartphone (2º lugar) e fones bluetooth (3º lugar)”, explica Adriana Muniz, gerente da pasta de ASG do Village Itaparica.

Participam da ação alunos das escolas Ginásio Municipal Estelita Euzébia Santiago, Colégio Estadual Desembargador Júlio Virgínio de Sant’Anna, Colégio Estadual de Tempo Integral Ernesto Carneiro Ribeiro, Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Campus Valença, Centro Estadual de Educação Profissional do Oceano (CEEPO), Centro Educacional Monteiro Lobato, Escola Arte é Saber e Escola Municipal Telma Régis de Andrade. As escolas participantes estão localizadas nas praias de Tairu, Mar Grande, Jiribatuba, Barra do Pote, Itaparica e Barra do Gil.

