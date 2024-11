Entenda: GRUPO VAI DESCER O RIO PARANÁ RUMO A EVENTO DE TURISMO NÁUTICO EM FOZ DO IGUAÇU

Novembro marca mais uma edição da Foz Internacional Boat Show, grande evento ligado ao segmento de turismo náutico, que acontece entre os dias 28 de novembro a 1º de dezembro e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor. Realizado pela segunda vez em Foz do Iguaçu, na região Oeste paranaense, neste ano o encontro é inovado e promove uma expedição náutica descendo o Rio Paraná rumo ao evento.

Parte das programações pré-evento, um grupo de mais de 100 motos aquáticas sairá de Rosana – cidade no interior de São Paulo, às margens do Rio Paraná – e vai descer rumo a Foz do Iguaçu. Ao longo da expedição, os participantes passarão por importantes portos em municípios banhados por água doce no Estado, como as praias de água doce do Noroeste, Porto Rico, Guaíra e Santa Helena.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, ressalta a importância da expedição e reforça a realização do evento em terras – e águas – paranaenses. “Enquanto Estado, viabilizamos a realização do primeiro Boat Show Internacional em Foz do Iguaçu no ano passado, sendo a primeira edição do evento em águas doces da América Latina e gerando muita divulgação do Estado, de nossos atrativos e movimentando a economia por meio do setor”, disse.

“Podemos dizer que o Lago de Itaipu é na verdade um mar de água doce e, agora, temos esta grande expedição que vai servir também como divulgação dos nossos atrativos náuticos das regiões Noroeste e Oeste no evento, mostrando toda a qualidade do Estado dentro do setor”, destacou o secretário.

EXPEDIÇÃO – Organizada pela empresa MSJet, a iniciativa também conta com apoio da Setu e da Itaipu Binacional, com saída prevista para o dia 27 de novembro. A empresa, originária da cidade de Rosana (SP), é conduzida por Altair Lima da Silva, um apaixonado por navegação e o segmento náutico. As inscrições seguem abertas, e para mais informações clique AQUI.

“A mobilização é enorme, porque teremos pessoas de pelo menos oito estados do Brasil. Adoro esse ramo e, inclusive, já realizei outras expedições até Guaíra, mas agora realizarei um sonho: estender a expedição até Foz do Iguaçu e irei participar da Boat Show”, comentou.

POTENCIAL – Com visitação de mais de 6 mil pessoas, a primeira edição do Foz Internacional Boat Show, em 2023, superou a expectativa de expositores e gerou cerca de R$ 30 milhões em negócios, impactando diretamente a geração de empregos do setor náutico.

Foram mais de 30 marcas expositoras e, além de barcos dos principais estaleiros brasileiros, de 19 a 42 pés, o público conheceu as novidades em acessórios ligados à náutica, caminhonetes, helicópteros, experiências aquáticas e até barcos em forma de carro esportivo.

Para Rodrigo Neratika, chefe do Departamento de Turismo Náutico do Viaje Paraná, o evento promove um grande impacto no setor estadual. “É acima de tudo um grande reconhecimento receber novamente o Boat Show, um encontro que eleva o nível dos negócios paranaenses dentro do segmento”, disse.

“Temos no Estado grandes potenciais para a realização das atividades náuticas, como os rios Paraná, Iguaçu, Paranapanema e muitos outros. Ao lado do evento em Brasília (DF), o Boat Show de Foz do Iguaçu é o grande representante deste recorte fora das águas do Litoral, dando destaque às atividades realizadas em águas doces”, explicou.

(Da Redação com AEN – Foto: Descio Oliveira e Dougas Guimarães/Revista Nautica)