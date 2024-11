Paraguai Lidera Ranking: COM MAIOR TAXA DE APROVAÇÃO NO EXAME DE REVALIDAÇÃO DE TÍTULOS DE MEDICINA NO BRASIL

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Paraguai se posicionou em primeiro lugar, superando países como Bolívia, Argentina e Cuba na fase final do exame realizado no primeiro semestre deste ano .

O engenheiro Luis López Lafuente, diretor do Sindicato das Faculdades Médicas Privadas do Paraguai (UFAMEP) e vice-reitor da Universidade Central do Paraguai (UCP), atribuiu essa conquista ao constante investimento das universidades paraguaias na garantia da qualidade acadêmica. Esse compromisso com a excelência educacional se refletiu nos resultados do exame, onde foram aprovados mais de 900 alunos de universidades paraguaias.

O Revalida é conhecido por seu alto nível de exigência, pois avalia tanto conhecimentos teóricos quanto habilidades práticas essenciais para a prática no Brasil. Apesar disso, os médicos paraguaios se destacaram com uma taxa de aprovação de 57,6% e representaram quase metade dos aprovados mundialmente, destacando assim a qualidade e o preparo oferecido pelas universidades do país.

Esta conquista destaca a importância de continuar a apoiar e fortalecer as universidades que formam os nossos futuros médicos. Seu compromisso com a qualidade educacional não beneficia apenas os estudantes, mas também contribui para o reconhecimento internacional do Paraguai como referência na formação de profissionais de saúde. Além disso, esse prestígio atrai o interesse de estudantes do exterior, inclusive de países como o Brasil, abrindo portas para novas oportunidades de intercâmbio acadêmico e comercial.

(Da Redação com Coordenação de imprensa)