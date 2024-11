Estado: LOTE 3 DAS NOVAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS DO PARANÁ PREVÊ DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DO CAFÉ

O Lote 3 das novas concessões rodoviárias do Paraná vai concluir a duplicação da Rodovia do Café (BR-376) entre Mauá da Serra e Ponta Grossa. O edital já foi publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o leilão está marcado para o dia 12 de dezembro, na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.

Essa é a segunda matéria da série da Agência Estadual de Notícias (AEN) que apresenta as principais obras do Lote 3. A primeira delas mostrou os novos contornos planejados para Ponta Grossa. As reportagens vão trazer também as melhorias no Vale do Ivaí e na região Norte.

Serão duplicados ao todo 52,58 quilômetros da BR-376, divididos em quatro segmentos. Entre Mauá da Serra e Ortigueira será duplicado o segmento entre o km 312 e o km 322+580, em uma extensão de 10,58 quilômetros, previsto para o 6º ano de concessão.

O segundo segmento vai do km 328+900 ao km 343+500, em Ortigueira, com 14,6 quilômetros e previsto já para o 4º ano. O terceiro segmento, também em Ortigueira, vai até o entroncamento com a PR-340 e tem 6,2 quilômetros de extensão, indo do km 348+500 ao km 354+700, e está previsto para o 5º ano.

O último segmento tem a maior extensão, com 21,2 quilômetros, começando onde terminou o segmento anterior, no km 354+700, e seguindo até o km 375+900, próximo a Imbaú. Este também está previsto para o 4º ano da concessão.

Além de trazer uma das duplicações mais aguardadas pela população do Paraná, o Lote 3 também prevê obras de arte especiais (travessias urbanas em Tibagi, Imbaú e Ortigueira; trevos; passarelas; pontes; e viadutos) e ampliações de capacidade ao longo do trecho.

MAUÁ DA SERRA – Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, vai receber as duas únicas áreas de escape previstas no Lote 3, no km 297+350 e no km 305+300, na Serra do Cadeado. Elas ficam em trechos que vão ganhar também um novo sistema de iluminação em trecho de serra, do km 294+930 ao km 300+130 e do km 305+070 ao km 308+570.

Será implantada ainda uma passarela para pedestres no km 292, local com vários restaurantes, e viadutos do tipo Parclo, que funcionam como retornos em desnível, no km 281+680, km 294+300 e km 301+500.

ORTIGUEIRA – Ortigueira, nos Campos Gerais, concentra a maior parte da BR-376 em seu território, e consequentemente um grande volume de obras. Três dos quatro segmentos de duplicação serão executados no município, com o quarto segmento alcançando também o território de Imbaú.

Também serão construídos 11 viadutos do tipo Parclo, entre o km 308+400 e o km 368+900, além de outros dois viadutos no km 321. Na região do Bairro dos Franças serão executadas uma nova via marginal e uma ciclovia, além de duas passarelas. Seguindo rumo ao perímetro urbano, será implantada nova iluminação do km 329+960 ao km 336+160, e duplicadas a ponte sobre o Rio Barra Grande e a ponte sobre o Rio Formiga.

Já em Ortigueira haverá uma nova ciclovia no km 344 ao km 345, com uma nova passarela também no km 345. Por último, será duplicada a ponte sobre o Rio Imbauzinho, no limite com Imbaú.

IMBAÚ – O quarto e último segmento de duplicação da BR-376 termina no território de Imbaú, no km 375+900, se conectando ao trecho já duplicado da rodovia, que segue com pista dupla até chegar em São Luiz do Purunã.

Também estão previstas para o município novas pontes sobre o Rio Imbauzinho e sobre o Rio Caçador, quatro viadutos do tipo Parclo nos kms 372+600, 376+900, 381+050 e 390+180, e um Diamante no km 386+300. No perímetro urbano da cidade serão construídas uma passarela de pedestres no km 378,700, em frente ao Verona Supermercados, e uma ciclovia do km 378+300 ao km 379+700.

TIBAGI – Apesar da sede do município ficar distante da BR-376, boa parte da rodovia, já duplicada, fica no território de Tibagi. Para este trecho estão previstos 10 viadutos do tipo Parclo, do km 396+100 ao km 448+760, e também uma passarela no km 404, no centro do distrito de Caetano Mendes.

PONTA GROSSA – Levando em consideração que a abrangência deste texto vai apenas até o entroncamento da BR-376 com a BR-373, para Ponta Grossa estão previstos dois viadutos do tipo Parclo, um no km 457+400 e o outro no km 463+300. Todas as demais obras de Ponta Grossa, incluindo dois novos contornos, foram abordadas no primeiro texto desta série.

LOTE – O edital prevê ainda mais obras de arte especiais (OAEs) e ampliações de capacidade para a BR-376 entre Mauá da Serra e Mandaguari, para a PR-170 e BR-369 entre Apucarana e Arapongas, para a PR-445, PR-323 e PR-090 na região de Londrina. Devem ser investidos cerca de R$ 9,87 bilhões em obras e R$ 6,04 bilhões em conservação e operação de tráfego nesta concessão de 569,75 quilômetros de rodovias federais e estaduais.

(Da Redação com AEN)