Registro: SANEPAR ABRIGA FEIRA DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS COLHIDOS NA BACIA DO MIRINGUAVA

A Sanepar é mais um ponto de venda de produtos sustentáveis da Bacia do Miringuava que têm sido comercializados em Curitiba. Os itens colhidos e produzidos pelos nove produtores que integram o Projeto Guaviva, em São José dos Pinhais, foram vendidos nesta terça-feira (26), na sede da Companhia, na Capital.

Os produtos ofertados na Feira de Produtos Sustentáveis do Miringuava – Guaviva são produzidos por meio dos Sistemas Agroecológicos de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH).

A feira oferece os seguintes produtos: pão caseiro, cuca de morango, geleias, conservas, couve-flor, couve manteiga, couve kale, alface, abobrinha, cebolinha, salsinha, cenoura, brócolis, agrião, rúcula, espinafre, tomate cereja, morangos, saladas higienizadas, cogumelos e bolos de chocolate, cenoura e fubá. E outros produtos de acordo com o período do ano.

A Sanepar é uma das instituições que apoiam o Projeto Guaviva. Na Bacia do Miringuava, a empresa executa uma grande obra de captação e de reservação de água para o abastecimento dos moradores de Curitiba e de municípios da Região Metropolitana.

A bióloga Daisy Maia, gestora de Educação Socioambiental que atua nessa bacia, destaca que o trabalho com os moradores demostra a responsabilidade social da Sanepar com a implantação de obras, porque impacta a vida das pessoas que moram na região.

“O incentivo à adoção de práticas sustentáveis, do não uso de agrotóxicos, protege e preserva a água do manancial. E esse trabalho socioambiental, além de fazer parte das condicionantes da licença para implantação da obra, ajuda aos produtores na adoção de novas práticas de produção e comercialização de produtos agrícolas artesanais, com ênfase na sustentabilidade”, diz.

Daisy acrescenta que o cuidado com o meio ambiente é responsabilidade de todos. “Só a obra da barragem não garante o abastecimento futuro. É preciso cuidar da água e de todo o entorno para preservar o meio ambiente e ter a certeza da perenidade das fontes”, explica.

Rosimar dos Passos Jorge, mora nas proximidades da barragem e é uma das integrantes do Guaviva, desde 2022. Além dos produtos que cultiva junto com as três filhas, traz os produtos de outros produtores para comercializar na Capital, em Campina Grande do Sul e em São José dos Pinhais.

Ela diz que a maioria dos produtos são orgânicos e outros com produção sustentável. “O projeto incentiva os produtores a não usar produtos que possam agredir o solo e a água. Meu trabalho, além de produzir, é o de trazer os produtos sustentáveis para a cidade”, diz.

A empregada da Gerência de Gestão Ambiental da Sanepar Verena Mehler foi uma das compradoras na Feira. Ao dar uma olhada se deparou com cogumelos bonitos e frescos, o que a levou a adquirir.

“Fazer compras aqui é bom pela facilidade. Saio daqui e levo os produtos fresquinhos para casa. Além disso, gosto muito de comprar produtos da região, direto do produtor, sem intermediário, evitando ainda que alimento fique muito tempo no transporte do dentro de caminhões”, afirma.

Verena destaca ainda a questão da saúde. “Mesmo alguns não sendo totalmente orgânicos, esses produtores evitam o uso de agrotóxicos, utilizando outras alternativas de controle de pragas. E ainda auxiliamos os produtores da Bacia a terem sua subsistência sem precisar sair de lá”, completa.

Na sede da Companhia, inicialmente, a venda será feita uma vez por mês. Para 2025, os organizadores esperam que mais produtores façam adesão ao processo de produção agrícola com práticas sustentáveis do uso do solo e da água.

Por isso, é importante a promoção de comercialização desses produtos dentro da Sanepar, ajudando a desenvolver a responsabilidade social junto aos produtores e moradores do entorno da futura Barragem do Miringuava.

(Da Redação com AEN)