Economia: MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA FECHAM ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO

Nesta sexta-feira (06), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto aos líderes do Mercosul, anunciou a finalização das negociações para um acordo comercial com a União Europeia, um processo que se estendeu por mais de duas décadas. Este tratado promete criar uma das maiores zonas de livre comércio do planeta, abrangendo cerca de 720 milhões de pessoas e representando 20% da economia mundial.

O comunicado foi feito antes da 65ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul, que acontece em Montevidéu, no Uruguai. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, enfatizou que o acordo é um triunfo para a Europa, além de refletir os valores e compromissos em relação à ação climática. O novo tratado estabelece a eliminação de tarifas para 91% dos produtos que o Mercosul exporta para a União Europeia, enquanto 95% das exportações europeias para o bloco também terão tarifas zeradas. Essa transição ocorrerá ao longo de um período que varia de 10 a 15 anos.

As expectativas em torno dessa parceria são otimistas, com projeções de crescimento econômico e aumento de investimentos. Estima-se que o impacto positivo no PIB brasileiro possa chegar a 0,46% até 2040, o que representa um acréscimo de aproximadamente US$ 9,3 bilhões na economia do país

(Da Redação com Jovem Pan News)