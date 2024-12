Evento: NOVA EDIÇÃO DA FOZ INTERNACIONAL BOAT SHOW CONSOLIDA TURISMO NÁUTICO

Teve início nesta quinta-feira (28) a 2ª edição da Foz Internacional Boat Show, realizada em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A feira, que reúne expositores e amantes do setor de embarcações, consolida o Paraná como um dos principais destinos náuticos do Brasil. O objetivo da organização é superar a marca de R$ 30 milhões em negócios. A abertura também foi marcada pela chegada de mais de 160 jet skis que realizaram uma expedição de Rosana, no Interior de São Paulo, até Foz do Iguaçu.

O secretário de Estado do Turismo, Marcio Nunes, destacou a importância do evento para o Paraná. “Esse ano estamos com a participação do Paraguai e o ano que vem tenho certeza que teremos a Argentina junto, transformando esse evento realmente em um show internacional”, afirmou.

“Além da venda de barcos, também representa a relação que queremos ter com essa região da Tríplice Fronteira, que tem um potencial extraordinário, alavancado pela Itaipu Binacional e pelas Cataratas do Iguaçu, e com um lago maravilhoso que é o Lago de Itaipu”, completou.

Nunes também ressaltou que a expedição contribui para levar o destino Foz do Iguaçu para todo o País. “Tivemos essa primeira expedição, que saiu de Rosana e chegou aqui em Foz do Iguaçu. Foram 400 quilômetros de navegação, 160 jet skis com gente do Brasil inteiro divulgando as nossas belezas naturais para o mundo”, disse.

Segundo dados da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos (Acobar), a produção de barcos no Brasil gira em torno de 4,5 mil unidades por ano, com a maior parte concentrada nas regiões Sul e Sudeste.

Para fortalecer ainda mais o turismo náutico no Paraná, a Secretaria de Estado do Turismo (Setu) fez um mapeamento com todos os locais que oferecem atrativos e serviços, como passeios de barco, pesca esportiva, marinas, esporte e recreação, trilhas aquáticas, cruzeiros, além das praias, tanto de água doce quanto salgada.

O material foi feito em conjunto com o Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor. “A gente identificou a potência do Boat Show em outras cidades e resolvemos trazer para cá, e isso realmente mudou o patamar de Foz do Iguaçu com relação ao reconhecimento desta parte náutica. Nós temos aqui um lago fantástico que nunca tinha sido explorado, então trouxemos o evento pensando muito no turismo e também nos negócios”, explicou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Além do Litoral do Estado, as regiões Oeste e Noroeste contam com as prainhas de água doce, como o caso de Porto Rico, que tem expandido o turismo náutico, inclusive figurando entre as cidades que mais compraram jet skis no Brasil, fomentando a economia e o turismo.

“Nós costumamos dizer que o Paraná é uma ilha, porque nós somos cercados por água por todos os nossos limites. Temos o Rio Paraná, o Rio Paranapanema, o Rio Iguaçu, o próprio Litoral do Paraná, o Lago de Itaipu. O Estado está investindo muito nesse setor, em especial com obras de infraestrutura. Hoje são 67 flutuantes com projetos, sejam aprovados ou aguardando licitação e licenciamento ambiental”, salientou o chefe do Departamento de Turismo Náutico do Viaje Paraná, Rodrigo Neratika.

Segundo o presidente do Grupo Náutica, que organiza o evento, Ernani Paciornik, o Paraná tem se desenvolvido muito nesta área, fruto do amplo apoio prestado pelo governo do estadual para o setor.

“O Paraná está incentivando toda a área náutica, e isso fica muito claro com as obras realizadas, como a engorda da praia”, explicou, referindo-se à revitalização da Orla de Matinhos. “Fora o valor agregado do turismo náutico. Cada barco gera sete empregos, diretos e indiretos. Por que não ter este mundo navegando pelo nosso Litoral?”, disse Paciornik.

“Foi no Paraná onde nasceu o barco de fibra de vidro, com a primeira fábrica do Brasil em Curitiba. E hoje, com os novos incentivos da Invest Paraná, trazendo estaleiros de fora, em breve o Estado vai ser o segundo em número de estaleiros, o que significa geração de emprego”, conclui.

De acordo com dados da Marinha levantados pela Setu, o Paraná tem a terceira maior frota náutica do Brasil, com 95.168 embarcações de todos os tipos, representando 9,6% do total nacional. O Estado fica atrás somente de São Paulo, com 243.520 embarcações, e Rio de Janeiro, com 111.479.

Outro destaque é para a quantidade de lanchas. São 35.200 no Paraná, com o estado subindo uma posição nesse quesito, ficando em segundo lugar e com 15,1% do total do País.

BOAT SHOW – A segunda edição da Foz Internacional Boat Show, grande evento ligado ao segmento de turismo náutico, acontece entre os dias 28 de novembro a 1º de dezembro. Com expectativa de atrair mais de 6 mil visitantes, a organização espera superar os números de sua primeira edição, que gerou cerca de R$ 30 milhões em negócios movimentados, impactando diretamente a geração de empregos do setor. O evento tem apoio da Secretaria de Turismo do Paraná.

PRESENÇAS – Participaram da abertura do Foz Internacional Boat Show o diretor-brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri; o diretor de Patrimônio Ambiental do Instituto Água e Terra, Rafael Andreguetto; o deputado federal Vermelho; o deputado estadual Matheus Vermelho; o prefeito eleito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna; o presidente da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos, Eduardo Coluna; e demais autoridades.