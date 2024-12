MINERADORAS BITCOIN ESTAVAM A PRESTES A SER EMBARCADAS AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU, MAS A RECEITA BARROU

Na última quinta-feira, 12 de dezembro, a Receita Federal do Brasil (RFB) realizou uma operação no Aeroporto de Foz do Iguaçu que resultou na apreensão de cargas despachadas por duas empresas do norte do Paraná, uma de Maringá e outra de Londrina.

Os volumes tinham como destino os estados de São Paulo e Maranhão e incluíam itens como 10 equipamentos de mineração de Bitcoin e 8 dispositivos de tecnologia de internet via satélite. Foram detectadas irregularidades nos documentos fiscais apresentados, o que levou a RFB a encaminhar as cargas para o depósito da Alfândega em Foz do Iguaçu.

A escolha do terminal de Foz do Iguaçu para o despacho levanta suspeitas de que os equipamentos pudessem ter sido adquiridos no Paraguai, muito próximo à cidade. Os 10 equipamentos de mineração de Bitcoin apreendidos são máquinas altamente especializadas e avaliadas em cerca de R$ 25 mil cada.]

(Da Redação com Aeroin)