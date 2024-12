Confiança: 37,7% CONFIAM EM POSTAGENS DE INFLUENCIADORES NA AMÉRICA LATINA

O percentual de pessoas na América Latina que confiam nas postagens patrocinadas de influenciadores caiu de 58,1% em 2022 para 37,7% em 2024. A queda mostra uma mudança no comportamento do consumidor na região em 2025. Os dados são de pesquisa da Latam Intersect PR. Eis a íntegra (9 MB). “A tendência de ‘des-influência’ surgiu em 2023, no TikTok dos EUA, como uma reação dos usuários às postagens dos influenciadores, que consideravam excessivamente consumistas”, afirma Lívia Gammardella, diretora de marketing e digital da Latam Intersect

Ao tomar uma decisão de compra, 77% dos entrevistados na América Latina afirmaram preferir “uma avaliação de um usuário comum que compartilha sua experiência com o produto”, em vez da “avaliação da empresa que vende o produto” (15,4%) ou “avaliação de um influenciador” (7,6%). “Não estamos dizendo que 2025 será o fim dos influenciadores na América Latina, mas que as marcas talvez precisem repensar como as atitudes e comportamentos dos consumidores estão mudando”, disse Lívia Gammardella.

Segundo a diretora, em vez de investir em grandes celebridades, as marcas podem querer focar em influenciadores de nicho que sejam relevantes para seu público, ao mesmo tempo em que capacitam embaixadores de marca para amplificar seu conteúdo.

A pesquisa afirma também que o aumento nos gastos com anúncios de influenciadores digitais saturou o mercado e levou a uma “fragmentação” dos influencers na América Latina. Isso significa que os influenciadores de maior nome perderam sua participação de mercado para um número maior de influenciadores menores.

O estudo entrevistou 1.800 consumidores de 1º a 10 de junho de 2024 em 6 países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.

Cenário no Brasil

A pesquisa também forneceu alguns insights sobre os brasileiros:

47,8% dizem que o Instagram é a sua principal plataforma de mídia social;

65,1% afirmam comprar mais on-line do que presencialmente –muito acima da média de 40,5% da América Latina;

18,6% dizem realizar uma compra por impulso ao menos uma vez na semana;

40,2% dizem que o Instagram é a plataforma que mais os influencia a realizar compras por impulso;

83,4% afirmam buscar regularmente avaliações de produtos de outro usuários.

