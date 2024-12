PETRÓLEO TERMINA SEMANA COM GANHOS DESDE NOVEMBRO, IMPULSIONADO POR TENSÕES GEOPOLÍTICAS

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (13) encerrando a primeira semana de ganhos para a commodity desde novembro. As tensões geopolíticas, especialmente com a possibilidade de novas sanções à Rússia, impulsionaram as cotações.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 1,81% (US$ 1,27), a US$ 71,29 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,47% (US$ 1,08), a US$ 74,49 o barril. Na semana, o WTI e Brent subiram perto de 6,1% e 4,8%, respectivamente.

A Rússia lançou um ataque aéreo massivo contra a Ucrânia no período da manhã desta sexta, disparando 93 mísseis de cruzeiro e balísticos e quase 200 drones, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que descreveu a ofensiva como um dos bombardeios mais pesados mirando o setor de energia do país desde o início do conflito.

Já o governo do presidente Vladimir Putin prolongou a proibição das exportações de petróleo a países que adotaram um teto para os preços do petróleo russo, de 31 de dezembro de 2024 para 30 junho de 2025, de acordo com uma ordem executiva publicada nesta sexta-feira.

Após as projeções da Agência Internacional de Energia (AIE) divulgadas na quinta-feira (12), o Commerzbank considerou que alguns dos pressupostos relativos à oferta são provavelmente demasiado otimistas. Por exemplo, a AIE assume a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) como uma base significativamente mais elevada do que outros observadores do mercado.