Policia Paraná: PF E RECEITA FEDERAL REALIZAM OPERAÇÃO CONJUNTA EM FOZ DO IGUAÇU

Policiais Federais e servidores da Receita Federal realizaram, na quarta-feira (11/12), uma operação conjunta de repressão a crimes na fronteira do Brasil com o Paraguai. O objetivo foi combater os crimes de contrabando/descaminho de mercadorias; tráfico de drogas; e tráfico de armas nas imediações da Ponte Internacional da Amizade.

Durante a fiscalização, um homem foi preso em flagrante ao tentar se desfazer de uma bolsa contendo duas armas, sendo uma pistola 9mm e um revólver calibre 38, (ambas carregadas), quando identificou a presença de agentes de segurança pública no local.

A equipe policial conduziu o indivíduo, apreendeu as armas e dirigiu-se à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para serem tomadas as medidas necessárias de Polícia Judiciária.

Vale ressaltar, as mercadorias sem a devida documentação fiscal foram apreendidas durante o desdobramento da Operação conjunta e encaminhadas à Receita Federal do Brasil.

(Da Redação com GOV Br)