Tragédia: GUARDA CIVIL DE FOLGA SE ENGANA E MATA VÍTIMA AO TENTAR IMPEDIR ASSALTO

Um guarda civil do município de Diadema, em São Paulo, matou, na noite do último sábado (11/1), uma vítima de tentativa de roubo. O agente, que estava de folga, presenciou o ocorrido e atirou contra os bandidos. No entanto, ele confundiu a vítima com um dos assaltantes e acertou o o homem de 21 anos que teve a moto roubada.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado esclareceu que o guarda seguia em veículo “pela rodovia quando presenciou os criminosos tentando roubar uma moto”. Ao perceber a situação, “ele reagiu e efetuou disparos de arma de fogo”, que atingiram a vítima. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os suspeitos que tentaram roubar a moto, de 24 e 30 anos, também foram atingidos, mas foram socorridos e levados a hospital. Um deles segue internado, sob escolta policial, e o outro foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após receber alta. No momento do crime, eles utilizavam uma motocicleta roubada, que foi devolvida ao dono. Armas usadas na ação também foram apreendidas.

Registrado no 3º Distrito Policial de Diadema, o caso é investigado e “diligências seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias”.

A nota da SSP não informa procedimentos relativos ao guarda civil que matou a vítima. De acordo com o g1, o profissional afirmou, na delegacia, ter sido ele a vítima do roubo. Segundo a versão, no acostamento da rodovia, um dos três homens — incluindo a vítima, que o agente acreditou ser também um dos bandidos — apontou uma arma na direção dele; diante da ameaça, o guarda efetuou cerca de seis disparos.

Ao portal de notícias da Globo, o pai da vítima, identificada como Carlos Eduardo Oliveira do Nascimento, disse que o filho tinha dois empregos e estava terminando a faculdade. Ele estaria voltando para casa no momento do crime.

Leia a íntegra da nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo:

(Da Redação com Olhar Digital)