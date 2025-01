Descarbonização: POR QUE A BLACKROCK E OUTROS GIGANTES FINANCEIROS ESTÃO ROENDO A CORDA?

O futuro da ação climática coletiva no setor financeiro enfrenta novas incertezas, menos de quatro anos após alianças chamativas formadas para ajudar a materializar um futuro de baixo carbono para a economia global.

O maior grupo de gestores de ativos do mundo alinhados aos esforços de zerar as emissões até 2050 apertou o botão de pausa em 13 de janeiro. A decisão dos Gestores de Ativos Net Zero (NZAM) de suspender suas atividades segue a saída quatro dias antes da BlackRock, um membro fundador e o maior gestor de ativos do mundo, com mais de US$ 11 trilhões em ativos sob gestão.

No ano passado, a iniciativa do gestor de ativos incluiu empresas que administram coletivamente mais de US$ 57,5 ​​trilhões. A perda da BlackRock, a gigante de sua indústria, também reflete uma mudança dramática no tom do CEO Larry Fink. Suas cartas anuais provocativas aos investidores desde pelo menos 2020 ajudaram a galvanizar o alinhamento coletivo da indústria com o Acordo de Paris.

Grupos de defesa do clima foram rápidos em criticar a BlackRock

“A filiação a alianças voluntárias define uma linha de base importante, mas para realmente cumprir seu dever fiduciário com investidores de longo prazo, a BlackRock deve apoiar a descarbonização do mundo real por meio de uma votação mais forte dos acionistas e direcionando o capital para indústrias que mitiguem os riscos climáticos sistêmicos”, afirmou Ben Cushing, diretor de campanha da campanha Fossil-Free Finance do Sierra Club. “Se a BlackRock não fizer isso, seus clientes devem encontrar um gestor de ativos diferente que o faça.”

Grandes alianças financeiras mudam prioridades

Enquanto isso, a organização guarda-chuva da NZAM, a Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), compartilhou em 2 de janeiro que está se reestruturando. A GFANZ anunciou um novo foco no suporte ao financiamento de transição em países em desenvolvimento que, embora importante, reduz significativamente suas ambições originais de mover as economias em direção a atividades de baixo carbono. É uma reviravolta brusca em relação ao lançamento otimista da aliança de Glasgow em abril de 2021 pelo Enviado Especial da ONU para Ação Climática e Finanças, Mark Carney.

Além disso, desde o início de dezembro, os seis maiores bancos dos EUA fugiram de outro subgrupo GFANZ . A Net Zero Banking Alliance (NZBA) perdeu o JPMorgan Chase em 7 de janeiro, seguindo os passos dos pares Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America e Morgan Stanley.

“Agora, a GFANZ está se separando das alianças do setor de emissões líquidas zero e, como resultado, os membros da GFANZ não são obrigados a ter uma meta de emissões líquidas zero”, escreveu Aaron Vermuen, Líder Global de Prática Financeira do WWF, no LinkedIn. “Embora seus membros ainda possam continuar a perseguir suas metas de descarbonização existentes, é lamentável que uma aliança criada para ajudar a entregar emissões líquidas zero tenha enfrentado pressão política para enfraquecer seus critérios de associação.”

Rápida expansão da NZAM, recente contração

Após o lançamento em dezembro de 2020, o NZAM atingiu um autodescrito “ponto de inflexão líquido zero” em 2021. Quase metade do setor de gestão de ativos aderiu em seis meses.

Em outubro, a NZAM contava com 330 signatários detendo US$ 57,5 ​​trilhões em ativos. Embora 26 empresas de gestão de ativos tenham deixado a aliança desde abril, um punhado a mais do que isso se juntou no mesmo período.

No entanto, em 14 de janeiro, a página do grupo, que antes exibia os nomes dos signatários , passou a apresentar uma frase sobre “lançar uma revisão da iniciativa para garantir que ela continue adequada ao seu propósito no novo contexto global”.

Cartas de Fink

Muitos praticantes de sustentabilidade anunciaram a carta de Larry Fink de janeiro de 2020 aos CEOs , “A Fundamental Reshaping of Finance”, como um divisor de águas para posicionar a ação sobre risco climático como um mandato para instituições financeiras. Também aumentou as críticas às extensas participações da BlackRock em grandes empresas de petróleo e gás e seu apoio a novos projetos de carvão.

A carta de Fink de 2020 repetiu a palavra “clima” mais de 20 vezes, intensificando os temas relacionados ao clima que ele havia abordado em cartas já em 2016 e, principalmente, em 2018 .

Em outubro de 2022, uma reação da direita contra o ESG estava a todo vapor. “Agora estou sendo atacado igualmente pela esquerda e pela direita, então estou fazendo algo certo, espero”, disse Fink na conferência do Institute of International Finance em Washington, DC

Mas no final de março, a carta anual de Fink começou com uma anedota pessoal que se concentrava nos tópicos mais seguros de segurança financeira e aposentadoria. “Clima” apareceu apenas algumas vezes. Uma grande seção sobre a transição energética enfatizou “pragmatismo energético”.

“O mercado de energia não está dividido da forma como algumas pessoas pensam, com uma divisão rígida entre produtores de petróleo e gás de um lado e novas empresas de energia limpa e tecnologia climática do outro”, escreveu Fink. “O ponto é: a transição energética não está ocorrendo em linha reta.”

O que acontece?

Há muita especulação sobre os motivos. Riscos políticos são um fator, de acordo com alguns observadores especialistas. Por exemplo, as empresas podem estar se escondendo enquanto uma nova administração federal que se opõe vocalmente às atividades ESG chega ao poder em Washington.

Uma visão cínica é que as empresas só aderiram à moda de se unir a alianças quando isso estava na moda, sabendo que nada as responsabilizaria legalmente caso não atingissem as metas coletivas.

Além disso, as letras miúdas dos compromissos do GFANZ reconheciam que o sucesso dependia de um ambiente político que apoiasse a transição para uma economia alinhada a 1,5 grau Celsius.

“A falta de estruturas consistentes contribui para as barreiras que as empresas enfrentam ao buscarem acelerar a transição para zero líquido e ajustar sua estratégia de negócios com metas confiáveis ​​e baseadas na ciência”, observou um relatório da GFANZ em setembro de 2022.

“Na última semana, temos observado as formas dramáticas e irrefutáveis ​​pelas quais os riscos extremos do clima e da natureza estão colocando em risco nossas cidades e comunidades, enquanto, simultaneamente, a pressão política aumenta em oposição às colaborações do setor de investimentos que buscam atingir metas de zero líquido e construir empresas e economias mais resilientes”, disse o presidente e CEO da BSR, Aron Cramer, à Trellis.

“Nesse contexto, a ampla participação em esforços colaborativos para atingir metas de zero líquido é muito valiosa, mas a verdadeira questão diz respeito ao que as empresas e os investidores estão fazendo para cumprir seus compromissos.”

(Da Redação com Notícia Sustentável)