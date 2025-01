Destinos nacionais em alta para 2025: TURISMO ECOLÓGICO EM FOZ DO IGUAÇU

O relatório “Horizons 2025” da Skyscanner destaca que a sustentabilidade será central nos próximos anos, com viajantes optando por empresas e destinos comprometidos com a preservação ambiental e o bem-estar das comunidades locais. Além disso, o Ministério do Turismo do Brasil lançou um Plano Nacional com o objetivo de posicionar o país como um destino sustentável e inovador até 2027.

Turismo Ecológico: O futuro das viagens