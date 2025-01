Entenda: PRESIDENTE DO PT, GLEISI DEVE ASSUMIR MINISTÉRIO NO PALÁCIO DO PLANALTO

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), é cotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, pasta responsável pela articulação do governo com movimentos sociais.

Ela deve assumir o cargo ocupado atualmente por Márcio Macêdo. Por sua vez, o ministro ainda não tem destino definido, mas pode ser indicado pelo chefe do Executivo para alguma estatal.

Gleisi é aliada próxima de Lula e considerada uma das principais candidatas para o governo na iminente reforma ministerial. O presidente estuda anunciar uma série de mudanças na Esplanada para ajustar o funcionamento do governo e acomodar forças políticas, especialmente do centro. A deputada federal tem perfil mais combativo e defende pautas que agradam movimentos sociais mesmo quando vão de encontro a outros vetores do governo. Por exemplo, Gleisi criticou diversas vezes as políticas de austeridade fiscal apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ajuste no Planalto A Secretaria-Geral é uma das pastas palacianas, ligadas diretamente ao gabinete de Lula, o que permite articulação próxima entre os ministros e o presidente. Gleisi também tem experiência política e bom trato com parlamentares, auxiliando na defesa de pautas caras ao governo no Congresso. A gestão de Márcio Macêdo, por sua vez, vem sendo criticada pela falta de diálogo com movimentos sociais, e baixa mobilização. Apesar disso, o ministro é aliado próximo do presidente e frequentemente elogiado. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular Interlocutores da Secretaria-Geral procurados pelo Correio destacaram que Macêdo continua trabalhando normalmente na pasta, apesar das movimentações por sua saída, e que inclusive está finalizando o planejamento para 2025 e 2026. Hoje e amanhã (30), ele cumpre agenda em Recife. A nomeação de Gleisi depende exclusivamente do presidente Lula. Caso se confirme, a deputada terá que deixar o cargo de presidente nacional do PT, que ocuparia até julho deste ano. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, é o mais cotado para substituí-la.

