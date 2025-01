Oportunidade: TRUMP VOLTA AO PASSADO SOBRE MEIO AMBIENTE E ABRE PORTAS PARA GIGANTES DE TECNOLOGIA

O discurso de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve forte tom político. Isso foi mantido ao falar do que pretende fazer na economia ao reafirmar que vai executar as promessas de campanha, causando apreensão com mudanças sobre preservação ambiental e liberação da comunicação nas redes sociais, via big techs. Também deixou claro que está iniciando uma nova “Era de ouro dos EUA”, com forte reindustrialização do país, acelerada por tarifas para barrar importações.